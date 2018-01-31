Дольщики «Яркой жизни» проведут массовый пикет у здания минстроя

Фото с сайта www.gtrk-saratov.ru

Он будет проходить в четверг, 1 февраля, с 11 до 12 часов. На акцию протеста планируют выйти около 50 человек. Активисты будут требовать включить проблемные объекты в дорожную карту, а также подать заявку на безвозмездное предоставление земель в АИЖК. Данный инструмент решения проблем с достройкой домов появился в 2017 году и активно используется в некоторых регионах России, сообщил один из дольщиков «Яркой жизни» Артем Пименов.

«Схема такая: АИЖК потенциальному инвестору выделяет вот такую землю, он в этом заинтересован, он строит там свои какие-то объекты или жилищного, или коммерческого назначения, и, так как эти земли выделяются бесплатно, то ему интересно взять какой-либо из проблемных объектов и за свой счет достроить. Схема выгодна и дольщикам проблемных объектов, и инвесторам. Но почему-то от нашего региона эта заявка не подана. Необходимо, чтобы или минстрой, или правительство подало такую заявку на федеральном уровне, но почему-то в нашем случае этого не происходит», - рассказал Артем Пименов.

Кроме того, дольщики потребуют рассмотреть вариант с выкупом квартир в ЖК «Яркая Жизнь» для сирот и переселенцев. В этом случае полученные средства можно будет направить на достройку домов.

В ноябре 2017 было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. Один из совладельцев компании Milestone Development Антон Дудин, объявленный в розыск, скрывается в США. Другой застройщик, Григорий Чурбаков, ищет варианты для продолжения возведения объектов.

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