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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Прокуратура нашла массу нарушений в школе под Челябинском, где произошла поножовщина
31.01.2018 г. 10:24
В ходе проверки было установлено, что потерпевший сам спровоцировал конфликт, кроме того, он уже состоял на учете за совершение преступления. В то же время учителя школы поселка Смольное Сосновского района не приняли меры, чтобы предотвратить конфликт между учащимися. Специалисты соцслужбы и комиссии по делам несовершеннолетних не проводили профилактическую работу с подростками.
В школе были выявлены и другие нарушения антитеррористического, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, выяснилось, что там нет внешнего видеонаблюдения, запирающих устройств на воротах, нарушена целостность ограждения, заблокирован эвакуационный выход. Главе Сосновского района прокуратура внесла представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности.
ЧП в смольнинской школе произошло 17 января 2018 года. Во время ссоры между учащимися один из подростков ударил ножом другого.
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