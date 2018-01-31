Челябинск
- -8 ... -10 C°
- -19 ... -21 C°
- 56.2914р. + 0.0006
- 69.5424р. - 0.3089
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В школах Челябинской области отменены занятия из-за морозов
31.01.2018 г. 09:46
Фото с сайта severpost.ru
В частности, сегодня, 31 января, не учатся дети в общеобразовательных учреждениях Магнитогорска и Троицка. В этих городах остались дома ученики 1-7 классов первой смены. Также отменены занятия школьников младшего звена в Озерске - с 1-го по 4-й классы. Об этом сообщается на сайтах городских управлений образований.
Синоптики во вторник, 30 января, предупредили о ночном похолодании. Температура воздуха в низинных территориях и на юге региона сегодня опускалась до 33 градусов. Челябинские школьники сегодня учатся в обычном режиме. Утром городские термометры показывали –24 градуса.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 30.01.2018 г. В Челябинской области температура воздуха ночью опустится до -33
- 26.01.2018 г. Действие экстренного предупреждения по аномальным морозам продлено на выходные
- 25.01.2018 г. Синоптики обещают сохранение аномальных морозов в Челябинской области до конца рабочей недели
- 24.01.2018 г. Мужчина в шортах и футболке замечен на улице Челябинска в 30-градусный мороз
- 24.01.2018 г. Челябинские транспортники не будут высаживать школьников во время мороза