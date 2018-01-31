В школах Челябинской области отменены занятия из-за морозов

Фото с сайта severpost.ru

В частности, сегодня, 31 января, не учатся дети в общеобразовательных учреждениях Магнитогорска и Троицка. В этих городах остались дома ученики 1-7 классов первой смены. Также отменены занятия школьников младшего звена в Озерске - с 1-го по 4-й классы. Об этом сообщается на сайтах городских управлений образований.

Синоптики во вторник, 30 января, предупредили о ночном похолодании. Температура воздуха в низинных территориях и на юге региона сегодня опускалась до 33 градусов. Челябинские школьники сегодня учатся в обычном режиме. Утром городские термометры показывали –24 градуса.

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