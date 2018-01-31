Карантин по ОРВИ введен в четырех школах Челябинской области

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Занятия приостановлены в семи классах из-за высокого уровня заболеваемости, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям оценивается как неэпидемическая. За минувшую неделю зарегистрировано почти 24 тыс. случая ОРВИ. Уровень заболеваемости вырос на 11%, но он ниже порогового на 2%. В Челябинске заболели 10 тыс. человек. В основном выявляют парагрипп, аденовирусную и риновирусную инфекции, также циркулирует вирус, который вызывает инфекции дыхательных путей, - респираторно-синцитиальный.

В Роспотребнадзоре просят родителей не отправлять детей с симптомами простуды в школу. Необходимо остаться дома и вызвать врача.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.01.2018 г.»