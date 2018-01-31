Челябинцы сегодня смогут наблюдать полное лунное затмение

Источник: planetarium-moscow.ru

Оно начнется в 16:48 по местному времени. Максимальная фаза затмения наступит в 18:29 — Луна окажется вблизи центра земной тени. В этот момент будет заметно максимальное потемнение спутника.

Увидеть затмение смогут жители практически всей России. Луна будет находиться в земной тени больше часа. В этом году затмение пройдет в период суперлуния. Примерно за 27 часов до прохождения точки полнолуния естественный спутник пройдет перигей (ближайшую к Земле точку своей орбиты) в 359 тыс. километрах.

Источник: planetarium-moscow.ru

Следующее лунное затмение состоится 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в XXI веке — 103 минуты, сообщается на сайте московского планетария.

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