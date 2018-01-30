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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Все уголовные дела по экологическим нарушениям в Челябинске будут доведены до суда
30.01.2018 г. 14:43
Фото с сайта pravmin74.ru
Такое обещание дал сегодня, 30 января, главный прокурор Челябинской области Александр Кондратьев. В 2017 году были заведены два уголовных дела о загрязнении воздуха в Челябинске. Сейчас они объединены в одно. Виновных пока не нашли.
«Это не борьба с ветряными мельницами. Со своей стороны будем делать все, чтобы было установлено конкретное виновное лицо. Дело на сегодняшний день имеет нормальную судебную перспективу», - подчеркнул областной прокурор.
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