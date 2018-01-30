Все уголовные дела по экологическим нарушениям в Челябинске будут доведены до суда

Фото с сайта pravmin74.ru

Такое обещание дал сегодня, 30 января, главный прокурор Челябинской области Александр Кондратьев. В 2017 году были заведены два уголовных дела о загрязнении воздуха в Челябинске. Сейчас они объединены в одно. Виновных пока не нашли.

«Это не борьба с ветряными мельницами. Со своей стороны будем делать все, чтобы было установлено конкретное виновное лицо. Дело на сегодняшний день имеет нормальную судебную перспективу», - подчеркнул областной прокурор.

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