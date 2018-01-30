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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Областной прокурор выступил против строительства дороги через сады «Петушок»
30.01.2018 г. 14:40
Фото с сайта gubernator74.ru
Александр Кондратьев сообщил, что надзорное ведомство готово защищать интересы местных жителей. По словам прокурора, власти приняли преждевременное решение. "Они даже не уверены в том, что магистраль поможет снизить нагрузку на дорогу Шершни - Северный", — добавил он.
Ранее в прокуратуру с просьбой провести проверку обратились владельцы земельных участков в СНТ "Петушок". Они обеспокоены возможным строительством дороги на территории товарищества. Асфальт планируют проложить для жителей микрорайонов Западный, Залесье, Женева, Белый хутор и Просторы. В декабре 2017 года прошли публичные слушания, на которых садоводы высказались против сноса участков.
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