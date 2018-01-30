В Советском районе Челябинска из-за коммунальной аварии затопило улицу

Скриншот с сайта youtube.com / Федор Борисов

Вода льется из-под фундамента здания пожарной части. Видео с места коммунальной аварии один из очевидцев выложил в интернет.

«Сегодня утром улица Яблочкина больше напоминает Венецию. Воды в некоторых местах чуть ли не по колено. Машины еле справляются с проездом по перекрёстку. Снежные накаты не дают проехать даже большим машинам», — прокомментировал автор ролика Федор Борисов.

Как сообщили в МУП ПОВВ, в настоящее время ведутся работы по устранению аварии. Наледь на дорогах также пообещали убрать.

Видео: Федор Борисов / youtube.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.01.2018 г.»