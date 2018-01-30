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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В Советском районе Челябинска из-за коммунальной аварии затопило улицу
30.01.2018 г. 14:37
Скриншот с сайта youtube.com / Федор Борисов
Вода льется из-под фундамента здания пожарной части. Видео с места коммунальной аварии один из очевидцев выложил в интернет.
«Сегодня утром улица Яблочкина больше напоминает Венецию. Воды в некоторых местах чуть ли не по колено. Машины еле справляются с проездом по перекрёстку. Снежные накаты не дают проехать даже большим машинам», — прокомментировал автор ролика Федор Борисов.
Как сообщили в МУП ПОВВ, в настоящее время ведутся работы по устранению аварии. Наледь на дорогах также пообещали убрать.
Видео: Федор Борисов / youtube.com
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