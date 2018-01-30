Челябинцы жалуются на смог при отсутствии официально объявленного режима НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Ситуацию в городе сегодня, 30 января, активно обсуждают в соцсетях. Так, в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» во «ВКонтакте» пользователи пишут: «Ленинский затягивает черной мглой», «Вокзал в дыму!», «В сторону Коркино пелена густого дыма».

Поскольку режим неблагоприятных метеоусловий не был объявлен, предприятия не обязаны снижать объемы выбросов. Экологи назвали жалобы жителей обоснованными. По словам директора фонда «Моя планета» Виталия Безрукова, вредные примеси в воздухе действительно не рассеиваются. В Челябинске полный штиль. За прошедшие сутки в экологическую приемную поступило около 30 жалоб из разных районов города.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.01.2018 г.»