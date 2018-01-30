До конца года более 2,5 тыс. дольщиков «Гринфлайта» и «Речелстроя» получат квартиры

Фото с сайта gubernator74.ru

В микрорайоне «Академ Riverside» в 2018-м планируют сдать семь домов. В «Чурилово Lake City» в первом квартале введут в эксплуатацию три объекта. После этого число дольщиков "Речелстроя", ожидающих получения жилья, сократится до 800 человек. Всего в действующей редакции "дорожной карты" в Чурилово остается 10 несданных домов.

"К сожалению, стройка на объектах «Речелстроя» возобновилась пока лишь за счет средств компании «Западный луч». Руководство «Речелстроя» не предпринимает действенных мер по исполнению своих обязанностей перед дольщиками", – отметил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

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