Челябинцам разрешат прикоснуться к метеориту в годовщину падения

Фото с сайта chelmuseum.ru

15 февраля в историческом музее на 40 минут приподнимут купол над витриной, где хранится осколок небесного тела. Все желающие смогут прикоснуться к метеориту, загадать желание и сфотографироваться. За селфи с хештегами #5летназемле и #метеоритвмузее посетителям будут вручать сувениры.

Кроме того, в течение дня в учреждении пройдут экскурсии с рассказами о самых известных небесных объектах, упавших на территории Урала и России. В честь пятилетия со дня падения метеорита в музее также будет действовать 50-процентная скидка на посещение постоянной экспозиции.

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