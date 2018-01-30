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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Челябинцам разрешат прикоснуться к метеориту в годовщину падения
30.01.2018 г. 13:39
Фото с сайта chelmuseum.ru
15 февраля в историческом музее на 40 минут приподнимут купол над витриной, где хранится осколок небесного тела. Все желающие смогут прикоснуться к метеориту, загадать желание и сфотографироваться. За селфи с хештегами #5летназемле и #метеоритвмузее посетителям будут вручать сувениры.
Кроме того, в течение дня в учреждении пройдут экскурсии с рассказами о самых известных небесных объектах, упавших на территории Урала и России. В честь пятилетия со дня падения метеорита в музее также будет действовать 50-процентная скидка на посещение постоянной экспозиции.
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