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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Работодатели задолжали южноуральцам 250 млн рублей
30.01.2018 г. 13:32
Фото с сайта nashkamensk.ru
В 2017 году прокуратура Челябинской области возбудила более 20 уголовных дел на руководителей организаций. Такие данные озвучили в надзорном ведомстве. За год с предприятий было взыскано почти 500 млн рублей задолженности по зарплате. В 2018 году по факту систематической задержки оплаты труда заведено уже два уголовных дела. Большинство предприятий-нарушителей находятся в стадии банкротства, поэтому сроки погашения долгов длительные, сообщили в прокуратуре.
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