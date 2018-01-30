Работодатели задолжали южноуральцам 250 млн рублей

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В 2017 году прокуратура Челябинской области возбудила более 20 уголовных дел на руководителей организаций. Такие данные озвучили в надзорном ведомстве. За год с предприятий было взыскано почти 500 млн рублей задолженности по зарплате. В 2018 году по факту систематической задержки оплаты труда заведено уже два уголовных дела. Большинство предприятий-нарушителей находятся в стадии банкротства, поэтому сроки погашения долгов длительные, сообщили в прокуратуре.

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