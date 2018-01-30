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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Школа заплатит 25 тыс. рублей ученику после его падения с турника
30.01.2018 г. 13:26
Фото с сайта firsthealth.ru
Шестиклассник пострадал во время пребывания в дневном лагере при Урукульской школе Кунашакского района. Он упал с турника и получил закрытый перелом левой плечевой кости. Прокуратура выяснила, что виноват воспитатель, который плохо смотрел за ребенком.
Представитель надзорного ведомства обратился с иском в суд, который удовлетворил требования прокурора. В счет компенсации морального вреда в интересах ребенка взыскано со школы 25 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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