Школа заплатит 25 тыс. рублей ученику после его падения с турника

Фото с сайта firsthealth.ru

Шестиклассник пострадал во время пребывания в дневном лагере при Урукульской школе Кунашакского района. Он упал с турника и получил закрытый перелом левой плечевой кости. Прокуратура выяснила, что виноват воспитатель, который плохо смотрел за ребенком.

Представитель надзорного ведомства обратился с иском в суд, который удовлетворил требования прокурора. В счет компенсации морального вреда в интересах ребенка взыскано со школы 25 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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