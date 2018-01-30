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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
За незаконные ларьки и парковки челябинцев оштрафовали на 4,5 млн рублей
30.01.2018 г. 13:23
Фото с сайта nversia.ru
Такую сумму горожане заплатили в 2017 году по взысканиям, наложенным административными комиссиями. По статистике количество протоколов растет. В 2017-м комиссии рассмотрели на 300 дел больше, чем годом ранее. Основные нарушения связаны с торговлей в неустановленных местах, парковкой автомобилей на газонах, тротуарах, ненадлежащим содержанием элементов благоустройства, а также с нарушением сроков проведения земляных работ, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
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