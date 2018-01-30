В Челябинской области главу поселка подозревают в получении взяток на миллион

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За эти деньги в 2008 году чиновник незаконно выделил местным жителям три земельных участка, которые затем были проданы третьим лицам. Кроме того, в 2013 году глава Алишевского поселения выдал одному из сельчан фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования территорией площадью 750 квадратных метров. Местному бюджету был нанесен ущерб в сумме более 140 тыс. рублей, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

В настоящее время чиновник находится под стражей. Следователи проверяют причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

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