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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В Челябинской области главу поселка подозревают в получении взяток на миллион
30.01.2018 г. 13:16
Фото с сайта sledcom.ru
За эти деньги в 2008 году чиновник незаконно выделил местным жителям три земельных участка, которые затем были проданы третьим лицам. Кроме того, в 2013 году глава Алишевского поселения выдал одному из сельчан фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования территорией площадью 750 квадратных метров. Местному бюджету был нанесен ущерб в сумме более 140 тыс. рублей, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
В настоящее время чиновник находится под стражей. Следователи проверяют причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.
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