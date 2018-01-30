«Уралбройлер» заплатит более 18,6 млн рублей за заваленные пометом четыре гектара земли

Фото с сайта agrobk.ru

Судьи оставили апелляционную жалобу предприятия без удовлетворения, однако сумма штрафа уменьшилась. Нарушения были обнаружены в районе поселка Ишалино весной 2017 года. Установлено, что предприятие загрязнило нефтепродуктами территорию площадью 100 квадратных метров. Еще 375 тыс. квадратов было залито пометом. Высота слоя составляла от 20 см до 1,5 м.

По результатам проверки было возбуждено дело об уничтожении плодородного слоя почвы. Аргаяшский районный суд обязал взыскать с организации около 30 млн рублей за загрязнение почвы, однако затем размер штрафа сократили до 18,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

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