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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Ремонт челябинского цирка подорожал на 300 млн рублей
30.01.2018 г. 12:56
Ранее на реконструкцию планировалось затратить 600 млн рублей. Теперь смета выросла до 800-900 млн. Здание цирка собирались ремонтировать еще в 2014 году, однако из-за отсутствия финансирования работы пришлось отложить. На встрече гендиректора Росгосцирка Дмитрия Иванова с южноуральской делегацией стало известно, что реконструкция челябинского филиала пройдет в 2019 году.
"В ближайшее время проект будет актуализирован. Нужно подкорректировать смету и провести госэкспертизу", — сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
В ходе ремонта планируется заменить системы отопления, электро- и водоснабжения, обновить кресла, арену, холл и фасад, а также благоустроить территорию вокруг здания, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
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