В Челябинской области банду будут судить за хищение более 2,5 тыс. тонн дизельного топлива

Фото с сайта 74.мвд.рф

Собственнику был нанесен ущерб на сумму свыше 60 млн рублей. Девять южноуральцев похищали горючее с помощью незаконной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, расположенный в Ашинском районе. Также бандиты совершили ряд финансовых операций с деньгами, полученными от продажи топлива.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, на их имущество наложен арест, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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