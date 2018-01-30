Челябинск
- -20 ... -22 C°
- -22 ... -24 C°
- 56.2908р. + 0.4620
- 69.8513р. + 0.2440
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В Челябинской области банду будут судить за хищение более 2,5 тыс. тонн дизельного топлива
30.01.2018 г. 12:53
Фото с сайта 74.мвд.рф
Собственнику был нанесен ущерб на сумму свыше 60 млн рублей. Девять южноуральцев похищали горючее с помощью незаконной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, расположенный в Ашинском районе. Также бандиты совершили ряд финансовых операций с деньгами, полученными от продажи топлива.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, на их имущество наложен арест, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 30.06.2016 г. За неделю бензин в Челябинске подорожал на 30 копеек
- 18.02.2016 г. У пожарных в Челябинской области украли топливо на 800 тыс. рублей
- 27.01.2016 г. Цены на бензин снова упали в Челябинске
- 19.01.2016 г. Директор украл со своей же нефтебазы под Челябинском топлива на 10 миллионов
- 15.01.2016 г. Цены на дизельное топливо выросли в Челябинске