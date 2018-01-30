В Челябинской области температура воздуха ночью опустится до -33

Фото с сайта prokazan.ru

Такое похолодание синоптики местного гидрометцентра прогнозируют в низинных территориях. В Челябинске в ночь на среду, 31 января, ожидается -24 - -26 градусов. Днем в среду, 31 декабря, температура воздуха по области составит -11 - -16, в низинах до будет 20 мороза.

В Челябинске прогнозируется от 11 до 13 градусов ниже нуля. Ветер будет юго-восточный, в городе 3-8 м/с, по области более сильный - с порывами до 15 м/с.

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