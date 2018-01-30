Челябинск
- -20 ... -22 C°
- -22 ... -24 C°
- 56.2908р. + 0.4620
- 69.8513р. + 0.2440
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В Челябинской области температура воздуха ночью опустится до -33
30.01.2018 г. 12:37
Фото с сайта prokazan.ru
Такое похолодание синоптики местного гидрометцентра прогнозируют в низинных территориях. В Челябинске в ночь на среду, 31 января, ожидается -24 - -26 градусов. Днем в среду, 31 декабря, температура воздуха по области составит -11 - -16, в низинах до будет 20 мороза.
В Челябинске прогнозируется от 11 до 13 градусов ниже нуля. Ветер будет юго-восточный, в городе 3-8 м/с, по области более сильный - с порывами до 15 м/с.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 26.01.2018 г. Действие экстренного предупреждения по аномальным морозам продлено на выходные
- 25.01.2018 г. Синоптики обещают сохранение аномальных морозов в Челябинской области до конца рабочей недели
- 24.01.2018 г. Мужчина в шортах и футболке замечен на улице Челябинска в 30-градусный мороз
- 24.01.2018 г. Челябинские транспортники не будут высаживать школьников во время мороза
- 24.01.2018 г. Морозы до -34 градусов сохранятся в ближайшие ночи в Челябинской области