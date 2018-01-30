Власти Челябинской области предложили банку «Уралсиб» участвовать в инвестпроектах к саммиту ШОС

Фото с сайта gubernator74.ru

Это обсуждалось в рамках заключения соглашения о сотрудничестве между правительством региона и руководством финансовой организации. Подписи на документе поставили губернатор Борис Дубровский и председатель правления ПАО «Банк Уралсиб» Константин Бобров.

Соглашение предусматривает участие «Уралсиба» в развитии приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и предпринимательской среды региона. Особое внимание будет уделяться женскому предпринимательству и участию в развитии системы государственно-частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов.

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