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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Власти Челябинской области предложили банку «Уралсиб» участвовать в инвестпроектах к саммиту ШОС
30.01.2018 г. 12:32
Фото с сайта gubernator74.ru
Это обсуждалось в рамках заключения соглашения о сотрудничестве между правительством региона и руководством финансовой организации. Подписи на документе поставили губернатор Борис Дубровский и председатель правления ПАО «Банк Уралсиб» Константин Бобров.
Соглашение предусматривает участие «Уралсиба» в развитии приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и предпринимательской среды региона. Особое внимание будет уделяться женскому предпринимательству и участию в развитии системы государственно-частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов.
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