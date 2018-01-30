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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Челябинцы жалуются на холодные железные скамейки на новых остановках
30.01.2018 г. 12:18
Они были установлены к форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана и обошлись городу в 27 млн рублей. Челябинцы высказывают недовольство, оставляя на лавках надписи. Об этом в группе "Челябинский урбанист" сообщил руководитель движения Лев Владов.
По его словам, вопрос установки железных скамеек обсуждался еще в конце прошлого лета, когда было принято решение поставить новые остановки. «Я пришел к главному архитектору города и сказал, что нельзя ставить лавочки с металлическими сидушками — люди померзнут. Он спросил: «А какие еще? Деревянные сожгут вандалы!» — пишет Лев Владов.
Новые остановки появились в городе осенью 2017 года. Тогда в Челябинске на гостевом маршруте установили 98 комплексов.
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