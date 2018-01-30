В челябинской поликлинике женщина скончалась по пути к врачу

Фото с сайта irkutsk.news

Медики пытались реанимировать женщину, но безуспешно. В холле поликлиники горбольницы №8 Тракторозаводского района пациентке стало плохо. И она скончалась на глазах сына-инвалида, который сопровождал мать. Известно, что жительница Челябинска страдала тяжелым заболеванием и пришла в поликлинику на плановый прием.

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