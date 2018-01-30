Бизнесмены в Челябинске чаще всего продают в интернете магазины, кафе и рестораны

Фото с сайта IPprof.ru

В 2017 году жители города активно размещали в сети соответствующие объявления. Так, более 50% предложений о продаже бизнеса на ресурсе "Юла" пришлось на сферу торговли. Покупки чаще всего также совершались именно в этом сегменте. На втором месте по популярности оказались кафе и рестораны. Самым дешевым видом бизнеса стали салоны красоты. Их средняя цена в 2017 году составила 126 тыс. рублей. Дороже всего продавались автомойки и автосервисы. Их средняя стоимость - 515 тыс. рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 30.01.2018 г.»