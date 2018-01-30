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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Виктор Рашников и Игорь Алтушкин попали в «кремлевский список» США
30.01.2018 г. 11:55
Владелец Магнитогорского металлургического комбината и глава "Русской медной компаниии" оказались в перечне, составленном минфином Штатов, в группе "Олигархи". Всего в списке 210 человек - высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Все эти люди в перспективе могут быть подвержены санкциям.
Подготовка доклада была предусмотрена законопроектом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. В список вошли 96 крупных бизнесменов, состояние которых превышает 1 млрд долларов. Также туда внесены фамилии 114 чиновников (в том числе все правительство России, полпреды президента и главы госкомпаний). Президента Владимира Путина в перечне нет.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что США, опубликовав список, пытаются поссорить Путина с российской бизнес-элитой. "Это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние", - цитирует Пескова ТАСС.
Виктор Рашников. Фото: gubernator74.ru
Челябинский эксперт разделяет мнение Дмитрия Пескова. Как заявил корреспонденту «Челябинского эха» профессор кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Андрей Пасс, таким образом США оказывает давление на российский бизнес.
"Американцы как представители мощнейшей экономической державы определяют эти условия и стараются сделать так, чтобы русским бизнесменам и инвесторам было некомфортно, потому что политика России их не устраивает внешняя, и они, на мой взгляд, используют и такой инструмент, чтобы воздействовать или даже изменить, скорректировать ее в выгодном для себя русле", - считает профессор кафедры политических наук и международных отношений Андрей Пасс.
Игорь Алтушкин. Фото: gubernator74.ru
В американском минфине уточнили, что список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные меры не были введены в отношении того или иного лица ранее, сообщает ТАСС.
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