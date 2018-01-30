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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Озеро Тургояк заливает канализационными отходами
30.01.2018 г. 11:24
Скриншот с сайта vk.com/civilpatrol74
Факт загрязнения выявили волонтеры общественного движения «Гражданский патруль» 27 января. Как сообщают активисты, причиной тревоги стал слив отходов жизнедеятельности в районе острова Тещин Язык, в 100 метрах от базы отдыха «Ривьера». Видеоотчет они выложили в соцсети «ВКонтакте».
"Гражданский патруль" обратился в природоохранную прокуратуру и управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку. Сейчас идет поиск источника загрязнения.
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