Озеро Тургояк заливает канализационными отходами

Скриншот с сайта vk.com/civilpatrol74

Факт загрязнения выявили волонтеры общественного движения «Гражданский патруль» 27 января. Как сообщают активисты, причиной тревоги стал слив отходов жизнедеятельности в районе острова Тещин Язык, в 100 метрах от базы отдыха «Ривьера». Видеоотчет они выложили в соцсети «ВКонтакте».

"Гражданский патруль" обратился в природоохранную прокуратуру и управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку. Сейчас идет поиск источника загрязнения.

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