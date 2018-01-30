Житель Златоуста убил знакомого и спрятался от полицейских под мешками для сахара

Фото с сайта 74.мвд.рф

Преступника обнаружили по следам крови, которые вели в одну из квартир. Трагедия произошла в Златоусте на улице Карла Маркса. Местная жительница вызвала сотрудников Росгвардии, обнаружив у подъезда тело мужчины. Она сообщила правоохранителям, что погибший был ее сожителем и некоторое время назад они распивали спиртное в квартире в компании знакомого. Затем женщина оставила мужчин наедине и ушла. Между собутыльниками произошел конфликт, в результате которого знакомый нанес златоустовцу удар ножом в сердце.

Полицейские обнаружили на лестничной клетке ближайшего подъезда следы крови, которые вели в одну из квартир. Там сотрудники Росгвардии нашли ранее судимого южноуральца, который пытался спрятаться в углу комнаты под мешками из-под сахара. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Уральской Росгвардии.

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