В Челябинске на инвалида 2-й группы завели уголовное дело за обрезку трех деревьев в своем дворе

Фото: Наиль Фаттахов / www.znak.com

57-летнему бывшему сотруднику МВД предъявили обвинение по статье о незаконной рубке зеленых насаждений в крупном размере. Как рассказал челябинец Znak.com, он вместе с двумя соседями весной 2017 года провел санитарную обрезку зараженных вязов во дворе дома на улице Красной, 63, а в декабре мужчину пригласили в полицию. Там пенсионер узнал, что на него полгода назад было заведено уголовное дело. Соседи, которые помогали мужчине обрабатывать деревья, в материалах дела не фигурируют.

Пенсионер считает, что это месть со стороны влиятельных жителей дома. По словам челябинца, он был инициатором установки во дворе камер видеонаблюдения, а также выступил против создания вентилируемых фасадов. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Все новости за 30.01.2018 г.»