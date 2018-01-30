Эксперты нашли в Челябинске элитный дом с 45 пустующими квартирами

Фото с сайта Kotlas-info.ru

Аналитики портала N1.RU подсчитали, в каких многоэтажках на вторичном рынке на продажу одновременно выставлено самое большое число помещений. В список попал дом №14 на улице Бейвеля, который был построен в 2013 году и входит в состав ЖК «Александровский». Там продается 45 квартир. В других домах этого комплекса - на Бейвеля, 6 и Бейвеля, 20 - также оказалось много квартир, выставленных на реализацию. Цена квадратного метра в них - от 47 до 73 тыс. рублей.

В список дорогих и пустующих также попал дом на Братьев Кашириных, 34а. Большинство объектов бизнес-класса там продаются с дорогим ремонтом и встроенной мебелью. Средняя цена квартиры — более 11 млн рублей. По данным экспертов, такие квартиры отличаются улучшенной планировкой, большими площадями, к ним прилагаются парковочные места, то есть они не рассчитаны на массовый спрос, поэтому продаются дольше стандартного жилья.

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