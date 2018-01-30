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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В Челябинской области журналист отдавал деньги от продажи наркотиков больным детям
30.01.2018 г. 09:09
Фото с сайта regionsamara.ru
Также на вырученные средства корреспондент федеральной газеты планировал создать свой благотворительный фонд. Мужчина сам изготавливал запрещенные вещества, расфасовывал их и продавал через собственный интернет-магазин весной 2017 года. Суд отправил наркодилера на девять лет в колонию строгого режима, а также назначил штраф в размере 700 тыс. рублей. На автомобиль мужчины наложен арест. Также челябинец обвинялся в легализации более 7 млн рублей, однако дело было прекращено, сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда.
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