Спасатель из Кыштыма, пострадавший при взрыве газа, скончался в больнице

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

За жизнь 34-летнего сотрудника МЧС боролись медики областной клинической больницы №3, куда мужчину госпитализировали с травмами 22 января. Обрушение в частном доме произошло 21 января из-за хлопка газовоздушной смеси. Под завалами оказался хозяин дома, служащий Уральского учебно-спасательного центра в поселке Новогорном. В больнице он так и не вышел из комы, сообщает газета «Кыштымский рабочий». Мужчина скончался 29 января. У него остались жена и двое детей.

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