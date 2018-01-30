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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Спасатель из Кыштыма, пострадавший при взрыве газа, скончался в больнице
30.01.2018 г. 09:07
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
За жизнь 34-летнего сотрудника МЧС боролись медики областной клинической больницы №3, куда мужчину госпитализировали с травмами 22 января. Обрушение в частном доме произошло 21 января из-за хлопка газовоздушной смеси. Под завалами оказался хозяин дома, служащий Уральского учебно-спасательного центра в поселке Новогорном. В больнице он так и не вышел из комы, сообщает газета «Кыштымский рабочий». Мужчина скончался 29 января. У него остались жена и двое детей.
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