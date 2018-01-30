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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
В Челябинске определили компанию, которая построит остров на реке Миасс к саммиту ШОС
30.01.2018 г. 08:36
Работы будет вести хозяйственное партнерство «Конгресс-холл». Компания стала единственным участником торгов, которые объявил фонд имущества Челябинской области. Учредителем ее является правительство региона.
«Конгресс-холл» заплатит за право создания земельного участка на водоеме 4 млн рублей. Несмотря на то, что аукцион признан несостоявшимся, так как к участию в нем заявилась только одна компания, закон позволяет заключить договор с единственным участником, если заявка соответствует всем требованиям.
Согласно проекту строительства, насыпной искусственный остров в акватории реки Миасс появится с левого берега в границах улиц Береговой и Братьев Кашириных. Работы по созданию насыпи должны завершиться к сентябрю 2018 года. При этом общая стоимость возведения "Конгресс-холла", который частично расположится и на острове, оценивается в 9 млрд рублей.
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