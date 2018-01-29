Борис Дубровский прокомментировал трагедии с призывниками из Челябинской области

Фото с сайта kro.omsu-nnov.ru

Его заявление опубликовано в телеграм-канале «Молнии Дубровского». "Мы следим за судьбой каждого военнослужащего, призванного из региона, каждый подобный инцидент не оставим без внимания", - говорится в сообщении.

Речь идет о двух трагических случаях, которые произошли 5 и 26 января 2018 года. Так, в начале этого месяца в воинской части в Пермском крае погиб срочник из Магнитогорска. Заведено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. 26 января в Амурской области с огнестрельными ранениями в голову госпитализирован призывник из Челябинской области. 18-лeтний coлдaт был нaйдeн в военной части №98671 в Белогорске c paнeниeм в бeccoзнaтeльнoм cocтoянии пepeд зacтyплeниeм в кapayл. В его кармане якобы была прощальная записка. Известно, что молодой человек родом из села Кропачево.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.01.2018 г.»