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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Челябинцы стали вдвое чаще летать за границу
29.01.2018 г. 17:00
Фото с сайта ross-tur.ru
Рост пассажиропотока составил 201%. На статистику в первую очередь повлияло открытие турецкого направления. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщили в пресс-службе аэропорта. Общий пассажиропоток предприятия за год также увеличился.
В прошлом году услугами аэропорта воспользовались более 1,5 млн человек, что на четверть больше показателя 2016 года. В основном спрос наблюдался на билеты в Москву и Санкт-Петербург. Всего внутренними авиалиниями в 2017 году воспользовались более 1,2 млн пассажиров.
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