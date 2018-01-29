Челябинцы стали вдвое чаще летать за границу

Фото с сайта ross-tur.ru

Рост пассажиропотока составил 201%. На статистику в первую очередь повлияло открытие турецкого направления. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщили в пресс-службе аэропорта. Общий пассажиропоток предприятия за год также увеличился.

В прошлом году услугами аэропорта воспользовались более 1,5 млн человек, что на четверть больше показателя 2016 года. В основном спрос наблюдался на билеты в Москву и Санкт-Петербург. Всего внутренними авиалиниями в 2017 году воспользовались более 1,2 млн пассажиров.

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