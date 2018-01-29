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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
В среду вечером челябинцы смогут увидеть полное лунное затмение
29.01.2018 г. 16:57
31 января в 17 часов 51 минуту Луна полностью погрузится в земную тень. В 18:30 местного времени наступит максимальная фаза полного затмения - спутник планеты окажется вблизи центра земной тени. Как сообщает группа «Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте», в этот момент потемнение Луны будет максимальным.
В этом году лунное затмение произойдет во время так называемого суперлуния. Примерно за 27 часов до прохождения точки полнолуния естественный спутник пройдет перигей (ближайшую к Земле точку своей орбиты) в 359 тыс. километрах. Увидеть лунное затмение смогут жители практически всей России. Длительность его составит 1 час 16 минут. Единственное, что может помешать наблюдению за астрономическим явлением, это облачность.
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