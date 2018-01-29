Челябинск
- -17 ... -19 C°
- -18 ... -20 C°
- 55.8288р. - 0.1000
- 69.6073р. + 0.1493
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Школы и детсады Калининского района уязвимы для террористов
29.01.2018 г. 16:53
Фото с сайта Kapital.kz
В большинстве зданий отсутствует система речевого оповещения и управления эвакуацией. Также не во всех школах и детсадах района есть камеры наружного видеонаблюдения, что создает угрозу жизни и здоровья детей. Это обнаружила прокуратура в ходе проверки. Руководителям 12 учреждений внесены представления об устранении нарушений, сообщили в областном ведомстве.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 28.12.2017 г. Прокуратура не нашла нарушений по температуре в детсаду, где в спальне лежал снег
- 27.12.2017 г. В детсаду в Челябинской области в одной из спален обнаружили снег
- 22.12.2017 г. В 2017 году в Челябинской области открыли более 1,5 тыс. мест в детсадах
- 15.12.2017 г. В Челябинске у воспитателя детского сада обнаружили туберкулез
- 14.12.2017 г. На северо-западе Челябинска открыли детский сад, где воспитанников обучают скалолазанию