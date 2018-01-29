Школы и детсады Калининского района уязвимы для террористов

Фото с сайта Kapital.kz

В большинстве зданий отсутствует система речевого оповещения и управления эвакуацией. Также не во всех школах и детсадах района есть камеры наружного видеонаблюдения, что создает угрозу жизни и здоровья детей. Это обнаружила прокуратура в ходе проверки. Руководителям 12 учреждений внесены представления об устранении нарушений, сообщили в областном ведомстве.

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Все новости за 29.01.2018 г.»