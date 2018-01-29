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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Челябинское УФАС требует запретить рекламу магазина, который считает себя лучше ломбарда
29.01.2018 г. 16:51
Фото с сайта izvmor.ru
Заявление на владельца направлено в суд. В октябре 2017 года комиссионному магазину "Победа" выдали предписание о прекращении распространения рекламных конструкций с надписью "Мы лучше, чем ломбард". К антимонопольщикам с жалобой на эту вывеску обратился "Фианит-Ломбард". Конструкции размещались на четырех зданиях Челябинска, где работал магазин. УФАС признало рекламу незаконной и потребовало прекратить ее использование. Однако предписание владелец не исполнил. В связи с этим в Арбитражный суд Челябинской области направлено заявление о запрете рекламы, сообщили в региональном управлении ФАС.
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