Челябинское УФАС требует запретить рекламу магазина, который считает себя лучше ломбарда

Фото с сайта izvmor.ru

Заявление на владельца направлено в суд. В октябре 2017 года комиссионному магазину "Победа" выдали предписание о прекращении распространения рекламных конструкций с надписью "Мы лучше, чем ломбард". К антимонопольщикам с жалобой на эту вывеску обратился "Фианит-Ломбард". Конструкции размещались на четырех зданиях Челябинска, где работал магазин. УФАС признало рекламу незаконной и потребовало прекратить ее использование. Однако предписание владелец не исполнил. В связи с этим в Арбитражный суд Челябинской области направлено заявление о запрете рекламы, сообщили в региональном управлении ФАС.

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