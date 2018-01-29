На Южном Урале мужчина похитил у бывшей жены 10-летнюю дочь

Обоих разыскивают. Отец забрал ребенка на несколько дней для общения, а затем перестал выходить на связь. Местонахождение мужчины и его дочери неизвестно. В 2016 году южноуралец уже похищал ребенка. Тогда девочку нашли в Сергиевом Посаде. Летом 2017 года магнитогорец вновь не вернул ребенка матери после общения. В декабре было заведено дело.

Судебные приставы проверили все адреса возможного нахождения, но отца с ребенком нигде не обнаружили. Информацию об их местонахождении просят сообщать в региональное управление ФСПП. Отдел организации розыска должников и их имущества УФССП России по Челябинской области 8 (351) 252-34-95.

Фото: Пресс-служба УФССП по Челябинской области

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