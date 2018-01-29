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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Из Челябинска можно будет улететь в Горно-Алтайск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Минеральные Воды
29.01.2018 г. 15:22
Фото с сайта cekport.ru
Стартовала продажа билетов на новые авиарейсы. Перелеты будет осуществлять компания "Ямал." Первый запланирован на 15 февраля. В этот день в 8:00 в Челябинск отправится самолет из Горно-Алтайска. С 17 февраля начнутся перелеты из южноуральской столицы в Минеральные Воды с пересадкой в Ростове-на-Дону. Кроме того, по вторникам, начиная с 20 февраля, вводится рейс Челябинск-Волгоград.
В ближайшее время компания "Ямал" также планирует запустить авиасообщение Челябинск-Самара и Челябинск-Астана.
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