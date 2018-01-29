Из Челябинска можно будет улететь в Горно-Алтайск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Минеральные Воды

Фото с сайта cekport.ru

Стартовала продажа билетов на новые авиарейсы. Перелеты будет осуществлять компания "Ямал." Первый запланирован на 15 февраля. В этот день в 8:00 в Челябинск отправится самолет из Горно-Алтайска. С 17 февраля начнутся перелеты из южноуральской столицы в Минеральные Воды с пересадкой в Ростове-на-Дону. Кроме того, по вторникам, начиная с 20 февраля, вводится рейс Челябинск-Волгоград.

В ближайшее время компания "Ямал" также планирует запустить авиасообщение Челябинск-Самара и Челябинск-Астана.

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