Главный по борьбе с наркотиками в Кыштыме сделал «закладку», чтобы повысить раскрываемость

Фото с сайта 74.мвд.рф

Для улучшения статистики начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД «Кыштымский» в марте 2017 года купил 0,35 грамма наркотических средств. Их он положил в «закладку» и продал местной жительнице, затем на нее завели уголовное дело за приобретение наркотиков, женщину осудили.

Полицейского подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий. Сотрудник МВД, как выяснило следствие, после продажи запрещенных средств смог искусственно повысить показатели служебной деятельности. Сейчас он задержан, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

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