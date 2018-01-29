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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Главный по борьбе с наркотиками в Кыштыме сделал «закладку», чтобы повысить раскрываемость
29.01.2018 г. 15:17
Фото с сайта 74.мвд.рф
Для улучшения статистики начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД «Кыштымский» в марте 2017 года купил 0,35 грамма наркотических средств. Их он положил в «закладку» и продал местной жительнице, затем на нее завели уголовное дело за приобретение наркотиков, женщину осудили.
Полицейского подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий. Сотрудник МВД, как выяснило следствие, после продажи запрещенных средств смог искусственно повысить показатели служебной деятельности. Сейчас он задержан, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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