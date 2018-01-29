На Таганае ребенок получил сотрясение мозга, врезавшись в дерево при катании с горки

29.01.2018 г. 15:14

На Таганае ребенок получил сотрясение мозга, врезавшись в дерево при катании с горки
Фото с сайта chelspasatel.ru

Это произошло вечером в субботу, 27 января, рядом с приютом "Гремучий ключ". Семилетний мальчик, катаясь с горки, врезался в дерево. Ребенка с признаками сотрясения мозга транспортировали до Златоуста, где передали медикам, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы.

 

 

 

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