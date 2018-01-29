На Таганае ребенок получил сотрясение мозга, врезавшись в дерево при катании с горки

Фото с сайта chelspasatel.ru

Это произошло вечером в субботу, 27 января, рядом с приютом "Гремучий ключ". Семилетний мальчик, катаясь с горки, врезался в дерево. Ребенка с признаками сотрясения мозга транспортировали до Златоуста, где передали медикам, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.01.2018 г.»