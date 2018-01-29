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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
На Таганае ребенок получил сотрясение мозга, врезавшись в дерево при катании с горки
29.01.2018 г. 15:14
Фото с сайта chelspasatel.ru
Это произошло вечером в субботу, 27 января, рядом с приютом "Гремучий ключ". Семилетний мальчик, катаясь с горки, врезался в дерево. Ребенка с признаками сотрясения мозга транспортировали до Златоуста, где передали медикам, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы.
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