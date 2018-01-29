В Челябинской области автомобилиста судить за гибель водителя скорой помощи в ДТП

Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла в июне 2017 года на дороге Южноуральск - Магнитогорск. По версии следствия, обвиняемый за рулем Mercedes-Benz на скорости 150 км/ч пошел на обгон машины скорой помощи. Не успев завершить маневр, водитель вернулся на полосу своего движения, где столкнулся с медицинским автомобилем. От удара оба авто вылетели на обочину. Машина скорой помощи распалась на части. В результате ДТП водитель последней скончался на следующий день в больнице.

Родственники потребовали с виновника более 5 млн рублей в качестве возмещения ущерба. На два автомобиля, земельный участок и жилой дом обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.

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