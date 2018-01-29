В Тюмени назвали победителей премии «Итоги года Урала и Сибири — 2017»

Фото: РИА ФедералПресс

Церемония вручения состоялась в пятницу, 26 января. По итогам заключительного этапа опроса президиума экспертного совета определились победители как в основных, так и в специальных номинациях.

В основных президиум выявил 42 лауреата. Из них 19 в блоке "Политика" и 23 - в блоке "Экономика". В специальных номинациях число победителей составило 16.

Фото: РИА ФедералПресс

Памятные награды победителям премии, не сумевшим прибыть на мероприятие 26 января, будут вручены в ближайшее время в центральном офисе редакции РИА ФедералПресс в Москве.

Номинации и победители в сфере политики:

1. ДЕБЮТ ГОДА

Вручается за самый уверенный, яркий, громкий карьерный старт 2017 года на общественно-политической арене регионов Уральского федерального округа. Победителем стал Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района ХМАО – Югры - за яркое и активное начало деятельности на посту главы муниципалитета.

2. ИДЕОЛОГ ГОДА

Вручается представителю государственной, общественно-политической сферы, чьи стратегии, программы и идеи оказали благотворное влияние на развитие как отдельных регионов УрФО, так и межрегиональных отношений. Победителем стал Квитка Иван Иванович, депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель Межрегионального координационного совета ВПП «Единая Россия».

3. ЛОББИСТ ГОДА

Вручается представителю общественно-политической сферы за отстаивание интересов своей области на всех уровнях власти, а также за развитие международных и межрегиональных отношений. Победителями признаны Бурматов Владимир Владимирович, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды; Казаков Владимир Николаевич, депутат Курганской областной думы, директор ОАО Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования; Киричук Степан Михайлович, член Совета Федерации ФС РФ от Тюменской области; Западнова Наталья Леонидовна, Заместитель председателя Думы ХМАО — Югры, руководитель рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог».

Фото: РИА ФедералПресс

4. ОРАТОР ГОДА

Вручается политику, который продемонстрировал дар убеждения и в совершенстве постиг искусство публичной дискуссии. Победителем стал Федечкин Дмитрий Николаевич, Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, пресс-секретарь губернатора Челябинской области.

5. ПАРЛАМЕНТАРИЙ ГОДА

Вручается депутату федерального, регионального или муниципального органа законодательной власти, который представляет интересы регионов УрФО, за активную, эффективную, плодотворную работу в 2017 году. Победителями стали Цепкин Олег Владимирович, представитель Законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации, Перминова Елена Алексеевна, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Представитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области, за выступления в ходе обсуждения наиважнейшего вопроса о бюджетной обеспеченности регионов.

6. PR-КАМПАНИЯ ГОДА

Вручается общественно-политическому деятелю, государственному служащему или общественно-политическому объединению за эффектную и успешную пропаганду своих идей, предложений, инициатив. На первом месте оказался проект «Городская среда» (реализация проекта "Единой России" в Челябинской области). Также в число победителей вошли Кашкарова Елена Витальевна, депутат Тюменской областной Думы, за разработку социального проекта «Создавая будущее» и «Открытый регион», центр, автономное учреждение ХМАО - Югры, за PR –кампанию просветительской программы «Многовековая Югра».

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ГОДА

Вручается представителю общественно-политической сферы за самое резонансное, громкое, запоминающееся и цитируемое выступление в 2017 году. Победителями стали Дубровин Олег Владимирович, Председатель Общественной палаты Челябинской области, предложение на встрече активистов-экологов с представителями РМК о формировании независимой площадки для обсуждения вопросов экологии и строительства крупного промышленного объекта; Киричук Степан Михайлович, член Совета Федерации ФС РФ от Тюменской области, о решении Федерации о снижении объемов софинансирования государственных программ в Тюменской области: "Когда-нибудь эта тяга лопнет. Нельзя до бесконечности нагружать субъекты, изымая все больше средств из региональных бюджетов. Между тем на федеральном уровне постоянно находят разные способы это сделать".

8. ОППОЗИЦИОНЕР ГОДА

Вручается представителю общественно-политической сферы регионов УрФО за самую яркую оппозиционную политику и конструктивную критику популярных инициатив, решений и законопроектов представителей общественности или органов власти в 2017 году. Победителями стали Ионин Дмитрий Александрович, депутат Государственной Думы ФС РФ 7-го созыва от СР, экс-кандидат в губернаторы Свердловской области; Савинцев Алексей Владимирович, депутат думы ХМАО-Югры, Первый секретарь Ханты-Мансийского окружного Комитета КПРФ.

Фото: РИА ФедералПресс

9. ЗАКОНОПРОЕКТ ГОДА

Вручается представителю группы или персоне, которые инициировали, участвовали в разработке или окончательном принятии актуального, яркого законопроекта 2017 года на уровне одного из парламентов регионов УрФО, на федеральном уровне (если инициатор или закон имеют связь с Уралом и Западной Сибирью); участвовали в разработке законопроекта, принятого ранее, но проявившего себя в 2017 году. Победителями стали Правительство Тюменской области, за инициативу по введению налоговых каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства и Смольников Сергей Александрович, министр экономического развития Челябинской области, за законопроект, согласно которому будет снижен либо полностью обнулен налог на движимое имущество для предприятий, значительно уменьшивших вредные выбросы.

10. ДИПЛОМАТ ГОДА

Вручается представителю общественно-политической сферы за эффективное участие в решении конфликтных ситуаций на региональном уровне с участием как органов власти федерального, регионального и муниципального значения, так и бизнес-структур и общественных инициативных групп. Победителем стал Чеботарев Геннадий Николаевич, председатель Общественной палаты Тюменской области.



Победители в сфере экономики



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Вручается компании или территории, проводившей наиболее яркую и эффективную информационную политику при освещении своей деятельности в 2017 году. Победителями признаны ЗАО РСГ-Академическое, за проведение мероприятий общегородского масштаба в районе уникальной комплексной застройки территории в Екатеринбурге; Антипинский НПЗ, АО, г. Тюмень; РН-Юганскнефтегаз, ООО, ХМАО - Югра, дочерняя структура НК Роснефть.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

Вручается за самый выдающийся или неординарный инвестиционный проект 2017 года, реализуемый в интересах большой группы жителей одного из регионов УрФО. Победителями стали агрокомплекс «Чурилово», за строительство крупного тепличного комплекса Горный в Усть-Катаве (инвестиции — 7 млрд руб.) и агрохолдинг «Юбилейный», за запуск завода "Аминосиб" по производству лизина.

3. СДЕЛКА ГОДА

Вручается компании за самую значимую для развития Урало-Сибирского региона сделку, совершенную или завершенную в 2017 году. Победителями стали ОАО АК «Корвет» (Курганская область), за инвестиционный проект по созданию нового производства на базе ООО Литейный центр в Верхнем Уфалее (Челябинская область) со статусом резидента ТОСЭР, а также Запсибкомбанк и Газпромбанк - за успешную продажу народных облигаций ЯНАО.

Фото: РИА ФедералПресс

4. СТАРТАП ГОДА

Вручается представителям малого и среднего бизнеса за неординарный, успешный новый проект. Победителями стали Гурьев Дмитрий (г. Екатеринбург) - первый в России венчурный фонд молодежных стартапов; предприятие «Сенсор» (г. Курган) и РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г.А. Илизарова» (г. Курган) - за совместное развитие нового направления в травматологии и ортопедии – остеоинтеграции. Также в число лауреатов вошел НТЦ Интерм, г. Тюмень, проект инновационной системы отопления зданий, стартап стал победителем InnoWeek в мае 2017 года.

5. МЕНЕДЖЕРСКИЙ ДЕБЮТ ГОДА

Вручается руководителю, дебютировавшему в 2017 году в качестве топ-менеджера компании на территории УрФО, за максимально эффективную работу на благо компании. Победителем стал Анучин Данил Иванович, директор ПАО СУЭНКО.

6. АЛЬЯНС ГОДА

Вручается за самое заметное объединение/слияние/альянс, совершенное в 2017 году на территории Урало-Сибирского региона. Победителями стали Фонд Святой Екатерины - за создание альянса социально ориентированных предприятий, органов власти и общественных объединений по поддержке масштабных просветительских мероприятий в Свердловской области, среди которых Уральский медиафорум, Ночь музыки и другие, а также "Фортум" и Корпорация СТС. Эти крупнейшие частные энергетические компании Урала создали совместное предприятие в сфере теплоснабжения Тюмени – АО Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания.

7. СТРАТЕГИЯ ГОДА

Вручается за самую грамотную, эффективную и перспективную стратегию развития компании или территории УрФО. Победителями стали Газпромнефть-Хантос - за развитие технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов; Правительство Тюменской области - за реализацию программы «Пять шагов к инновациям», SAP СНГ, Тюменьэнерго - за Меморандум об открытии в Сургуте (ХМАО) первого в России Центра инноваций для энергетики.

8. ЛОББИСТ ГОДА

Награждается за лучшее продвижение интересов бизнеса или отрасли. Победителем стал Мартиросов Андрей Зарменович - за успешное сохранение и развитие компании «Ютэйр» в сложных экономических условиях.

Фото: РИА ФедералПресс

9. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

Вручается за социально ориентированный проект или эффективную социальную работу в 2017 году на территории округа. Победителями признаны ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» - за организацию конкурсов социальных и культурных проектов; ПО «Маяк» (Челябинская область) - за реализацию серии конкурсов среди некоммерческих организаций по организации благотворительных социально-значимых проектов; ЗАО «Русская медная компания» - за трехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии Карабаша между областной властью, муниципалитетом и РМК; Группа строительных компаний «ВИС» - за строительство детских садов на Ямале в рамках ЧГП; Флеганова Татьяна Витальевна, учредитель организации «Особые люди» - за активную социальную деятельность по вовлечению добровольцев в процесс оказания помощи людям с особенностью в развитии и ментальным инвалидам.

10. АНТИКРИЗИС ГОДА

Вручается компании Урало-Сибирского региона за тактику выхода из неблагоприятной экономической ситуации или работы в условиях экономических санкций. Победителями стали авиакомпания «Ютэйр» - за реализацию антикризисной стратегии по развитию компании и сохранению позиций на рынке авиаперевозок.

Список победителей в специальных номинациях

В рамках премии «Итоги года Урала и Сибири 2017» учрежден ряд специальных номинаций совместно с организационными, информационными и генеральными партнерами премии.

В их числе номинации для представителей отдельных отраслей и профессиональных сообществ. Это спецноминации «Лучший финансист года Западной Сибири» и «За существенный вклад в реализацию экологической стратегии РФ в регионах Урала и Сибири».

Победители в этих спецноминациях были определены в ходе опроса профильных экспертов, организованного Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов в декабре 2017 года.

1. «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕГИОНАХ УРФО»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири» совместно с Общероссийским народным фронтом. Победителями стали Ройтблат Ольга Владимировна, ректор ГАОУ ТО ДПО "Тюменский областной государственный институт развития регионального образования - за выдающийся вклад в развитие институтов гражданского общества, в реализацию общественных инициатив в Тюменской области, за внедрение цифровых технологий в процесс переподготовки профессиональных кадров и разработку методологии внеклассных школьных уроков в рамках стандартизованного образовательного процесса; Дьякова Елена Григорьевна, председатель Совета Гражданского форума Уральского федерального округа, член Общественной палаты Свердловской области - за вклад в развитие системы общественных советов и общественного контроля на территории Уральского федерального округа.

2. «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ УРФО»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири» совместно с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Победителями стали госкорпорация «Росатом» и АО «Транснефть-Сибирь».

Фото: РИА ФедералПресс

3. «СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири» совместно с Советом главных редакторов СМИ УрФО. Награждается за прогрессивный подход в реализации стратегии инновационного развития экономики Тюменской области. Победителем стал Владимир Якушев, Губернатор Тюменской области.

4. «ЗА ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В РЕГИОНАХ УРФО»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири» совместно с Комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной Палаты РФ. Награждается за существенный вклад в реализацию Экологической стратегии РФ в регионах Урала и Сибири. Победителем стал Беленький Михаил Борисович, Президент Уральской ассоциации экологически ответственных предприятий, руководитель экспертного отдела «Свердловского отделения «Всероссийское Общество охраны природы».

5. «ЗЕЛЕНАЯ НОМИНАЦИЯ. ЗА ВКЛАД В ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири» совместно с Комитетом по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ. Награждается за вклад в освещение проблем экологии в регионах УрФО. Победителем стала ГТРК "Южный Урал".

6. «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СПОРТА В РЕГИОНАХ УРАЛА И СИБИРИ»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири». Награждается за вклад в развитие спорта в регионах Урала и Сибири. Победителями стали Владимир Семенов, Председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению - за развитие детского и подросткового спорта в ХМАО-Югра; Демидова Екатерина Александровна, Директор по коммуникациям АО «Челябэнергосбыт» - за вклад в развитие спорта и реализацию социальных проектов в Челябинской области.

7. «ЛУЧШИЙ ФИНАНСИСТ ГОДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири». Победителем стала Свинцова Альбина, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

8. «ЗА ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В УРФО»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири» . Награждается за инновации в сфере строительства в УрФО. Победителем стал Клубный Дом «Вертикаль» Группы Компаний «ЭНКО».

Фото: РИА ФедералПресс

9. «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири» и Губернатором Тюменской области. Награждается за развитие предпринимательства в регионе. Победителем стал

Латария Темури Отарьевич, председатель совета директоров группы компаний «Руском».

10. «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Спецноминация учреждена Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири». Награждается за вклад в развитие экспортно-ориентированного предпринимательства. Победителем стало ООО «Логистика Авто».

11. «ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ»

Спецноминация учреждена Тюменским филиалом Промсвязьбанка, Оргкомитетом премии «Итоги года Урала и Сибири». Награждается за вклад в развитие экспортно-ориентированного предпринимательства. Победителем стало ООО НПО «Фундаментстройаркос».

12. «ЗА ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИ СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ»

Спецноминация учреждена АО «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова». Награждается за долгосрочное взаимовыгодное партнерство при создании инновационной гражданской продукции. Победителем стало ООО «Горизонт» (г. Екатеринбург).

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