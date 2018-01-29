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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Средне-специальное образование в Челябинской области назвали лучшим в стране
29.01.2018 г. 14:01
По этому показателю регион занял первое место, оценка знаний составила 3,98 балла. Такие данные приводит служба исследований HeadHunter. Социологи опросили более 12 тыс. работников, в том числе и Челябинской области.
В ходе исследования выяснилось, что лишь 30% респондентов, окончивших учебное заведение, работают по профессии. Еще 23% занимают должность в смежной с их образованием сфере. А 40% заявили, что их нынешняя работа никак не связана с полученной специальностью. Каждый десятый считает, что образование ничего не значит для карьеры.
Челябинская область вошла в топ-10 регионов, чьи жители довольны своей работой. 45% опрошенных южноуральцев подтверждают – то, чем они занимаются, полностью их устраивает и приносит им удовольствие.
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