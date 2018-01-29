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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Строительство ВСМ Челябинск-Екатеринбург назвали экономически бессмысленным
29.01.2018 г. 13:56
Строительство ВСМ Челябинск-Екатеринбург назвали экономически бессмысленным. Жителями двух областей скоростная железная дорога вряд ли будет востребована, заявил в программе «Персонально ваш» в эфире «Челябинского эха» основатель корпорации «СТРАТУМ» Олег Пермяков. Он привел в пример евротоннель, соединяющий континентальную Европу с Великобританией железнодорожным сообщением, который был построен в XX веке, но до сих пор не вышел на плановый показатель по самоокупаемости.
«Когда рассказывают, что сейчас вот эта трасса пройдет и все, что вокруг нее оживет, потому что это будет такой толчок для развития наших территорий сопредельных, но, коллеги, либо поезд будет останавливаться, с целью дать толчок, тогда надо забыть про час-полтора в пути, либо он должен он будет проходить экспрессом, тогда мне не понятно, откуда возьмется толчок для развития. Что касается пассажиропотока между Челябинском и Екатеринбургом, я абсолютно уверен, что это экономически бессмысленная вещь».
Если учесть время пути, которое потребуется пассажирам, чтобы добраться до вокзала или промежуточной станции, то общее время в дороге увеличится и будет сопоставимо с тем, сколько сегодня занимает у людей, добирающихся до Екатеринбурга на автобусе, считает Пермяков. В Европе строительство промежуточных станций сильно замедлило скорость поездов, добавил предприниматель.
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