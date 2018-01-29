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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Интерпол объявил в розыск жительницу Южного Урала за участие в террористической организации
29.01.2018 г. 13:46
Соответствующая информация появилась на сайте международной организации уголовной полиции. Известно, что 31-летняя Фатима Киреева проживала в поселке Есаульский Сосновского района. Женщина владеет русским и арабским языками. Информацию о разыскиваемой просят сообщать в полицию.
Фото: www.interpol.int
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