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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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На северо-западе Челябинска ввели карантин по бешенству животных
29.01.2018 г. 13:41
Фото с сайта vesiskitim.ru
Особый режим действует также на территории Копейска. Ограничительные мероприятия будут проводиться по распоряжению правительства региона. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 29 января, на сайте ведомства. В столице Южного Урала зона высокой угрозы ограничена улицами Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина и Братьев Кашириных.
В период карантина вводится запрет на проведение выводок и натаски собак на неблагополучных территориях, также нельзя вывозить животных за пределы пунктов.
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