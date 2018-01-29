На северо-западе Челябинска ввели карантин по бешенству животных

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Особый режим действует также на территории Копейска. Ограничительные мероприятия будут проводиться по распоряжению правительства региона. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 29 января, на сайте ведомства. В столице Южного Урала зона высокой угрозы ограничена улицами Салавата Юлаева, 250 лет Челябинску, Чичерина и Братьев Кашириных.

В период карантина вводится запрет на проведение выводок и натаски собак на неблагополучных территориях, также нельзя вывозить животных за пределы пунктов.

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Все новости за 29.01.2018 г.»