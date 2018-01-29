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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В Амурской области с огнестрельными ранениями госпитализирован призывник из Челябинской области
29.01.2018 г. 13:38
Фото с сайта Tomsk.Ru
18-лeтний coлдaт был нaйдeн 26 января в военной части №98671 в Белогорске c paнeниeм в бeccoзнaтeльнoм cocтoянии пepeд зacтyплeниeм в кapayл. Командование Восточного военного округа приступило к разбирательству происшествия. По сообщениям СМИ, срочник попал в больницу с тремя огнестрельными ранениями в голову, в его кармане якобы была прощальная записка.
Известно, что молодой человек родом из села Кропачево, его родственники сейчас собирают деньги, чтобы отправить его мать в Белогорск.
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