Фото с сайта Tomsk.Ru

18-лeтний coлдaт был нaйдeн 26 января в военной части №98671 в Белогорске c paнeниeм в бeccoзнaтeльнoм cocтoянии пepeд зacтyплeниeм в кapayл. Командование Восточного военного округа приступило к разбирательству происшествия. По сообщениям СМИ, срочник попал в больницу с тремя огнестрельными ранениями в голову, в его кармане якобы была прощальная записка.

Известно, что молодой человек родом из села Кропачево, его родственники сейчас собирают деньги, чтобы отправить его мать в Белогорск.

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