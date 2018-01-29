Жильцы дома «Флагман» выйдут на митинг из-за скандала с парковкой

Фото: Ольга Мухометьярова

Акцию протеста они планируют провести 10 февраля. В 2017 году владельцы автомобилей остались без стоянки, территорию которой выставили на торги. Многоквартирный дом "Флагман" на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина ввели в эксплуатацию в 2011 году.

Фото: Ольга Мухометьярова

Через два года администрация города без согласования с собственниками забрала участок парковки размером 854 квадратных метра, сообщила "Челябинскому эху" депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. По ее словам, об этом жильцы дома узнали лишь в 2017 году, когда мэрия попросила убрать со стоянки забор. В КУИЗО автомобилистам предложили забрать парковку с торгов за 9 млн рублей. Тогда жители обратились в Центральный райсуд, где полгода собиралась доказательная база. Однако перед самим заседанием материалы дела были переданы в суд Советского района, рассказала Ольга Мухометьярова.

"То, что было в Советском суде, мне кажется, дискредитирует целиком и полностью судебную систему. На предварительное слушание ответчики не явились. На первом же судебном заседании судья в течение 30 минут быстренько-быстренько дело пролистал. Мы видим в действиях судьи конфликты интересов, то есть у судьи была прямая заинтересованность отказать в исковых требованиях по той простой причине, что судья в 2013 году был главным инспектором по надзору за землями города Челябинска. Рассматривая материалы дела, он должен, мы считаем, взять самоотвод".

Фото: Ольга Мухометьярова

По словам одной из жительниц дома Альбины Кузнецовой, автомобилисты во дворе регулярно нарушают правила, оставляя машины на тротуарах и под окнами.

"Изначально, когда мы приобретали квартиру, в рекламных акциях была надпись "170 парковочных мест, придомовая территория и огорожена забором". Заборы стали сносить, и выясняется, что часть стоянки у нас забрать хотят. Во дворе у нас сейчас такой бардак, что машины нарушают правила, по бордюрам ездят, по тротуарам ездят. Случись пожар, то машина пожарная не подъедет к этому дому. У нас остается одна узкая дорога и все".

Фото: Ольга Мухометьярова

Владельцы квартир, недовольные отсутствием парковки, планируют провести митинг на Алом поле.

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