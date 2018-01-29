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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Челябинск и Миасс вошли в топ-10 городов Урала, популярных по бронированию у туристов
29.01.2018 г. 12:18
Фото с сайта cheladmin.ru
Зарезервировать номер на одну ночь в областном центре можно было в 2017 году за 2 тыс. 200 рублей. Такие данные приводит российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов Tvil.ru. С этим показателем Челябинск занял третье место. В Миассе бронировали отели в прошлом году зачастую на две ночи за 2 тыс. 300 рублей. Он на пятом месте.
Первую строчку в топе занимает Екатеринбург, где сутки (или три с половиной ночи) можно забронировать за 2 тыс. 600 рублей. На втором месте Тюмень – 2 тыс. 400 рублей за три ночи. В десятку также вошли Нижний Тагил, Ханты-Мансийск, Курган, Тобольск, Первоуральск, Салехард.
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