За выходные в Челябинской области поймали почти 200 пьяных водителей

Фото с сайта svgz.ru

Их лишат прав на полтора - два года и оштрафуют на 30 тыс. рублей. Проверки на дорогах региона проходили с 26 по 28 января. Сотрудники ГИБДД составили протоколы на 195 водителей, которые сели за руль пьяными или отказались от медицинского освидетельствования.

Еще 29 человек накажут за повторную нетрезвую езду. На них завели уголовные дела, нарушителям грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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